Bergmesse an Mariä Himmelfahrt in Margertshausen

Am Donnerstag, 15. August, findet ab 10 Uhr die traditionelle Bergmesse bei den beiden Linden (auf dem Weg nach Oberschönenfeld) in Margertshausen statt. Die musikalische Begleitung übernimmt die Musikkapelle Fischach. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen musikalischen Frühschoppen. Für Teilnehmer, denen der Weg zu den Linden zu beschwerlich ist, steht der Bürgerbus der Gemeinde zur Verfügung. Der Bus wird um 9.30 Uhr unterhalb der Kirche bereit gestellt.

