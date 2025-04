Der Frühling wird in Margertshausen mit Musik begrüßt

Beim Offenen Singen im Bürgerhaus Margertshausen durften die Initiatoren Margrit Egge (musikalische Leitung) und Anton Schmid (Moderation) zahlreiche Gäste willkommen heißen. Ganz ohne Proben oder Vorsingen konnte jeder, der Lust hatte, bekannte Frühlingslieder mitsingen, darunter beispielsweise das „Tiroler Heimatlied“, „Die Gedanken sind frei“ oder „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“. Anton Schmid führte charmant durch das Programm und vermittelte interessante geschichtliche Hintergründe zu den Liedern.

Am Klavier begleitete Margrit Egge einfühlsam die Sängerinnen und Sänger. Die Organisatoren hatten die Lieder in verschiedene Abschnitte eingeteilt: Jetzt fängt das schöne Frühjahr an, Wir laden zum Tanz, Das Wandern ist des Müllers Lust und von Schwaben in die Welt, wo Anton Schmid das Kennen des Liedes „Hei grüaß di Gott Ländle“ zum Schwabentest erklärte. Ein Schmankerl war der Auftritt der achtjährigen Sophia Böheim. Mit ihrer Flöte meisterte sie den Frühling aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und ließ diesen musikalisch aufblühen. Besonders emotional wurde es beim finalen Block „Lieder zum Abschied“ und dem bewegenden „Nehmt Abschied, Brüder“, als Anton Schmid alle Gäste aufforderte, sich bei der letzten Strophe an den Händen zu halten. Zum krönenden Abschluss erklang als Zugabe das schwungvolle „Hopsa Schwabenliesl“, das zur großen Freude aller gleich zweimal gesungen wurde.

