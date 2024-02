Unbekannter bricht Zigarettenautomat in Margertshausen auf

Ein Unbekannter bricht in Margertshausen einen Zigarettenautomaten auf und klaut das Bargeld und die Zigaretten. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen.

Ein komplett zerstörter und aufgebrochener Zigarettenautomat ist Sonntagnachmittag von einem Zeugen gefunden worden. Wie die Polizei berichtet lag der Automat um 14 Uhr neben einem Einkaufswagen am Ortsausgang in Margertshausen. Die Polizei vermutet, dass der Metallfuß des Automaten abgeflext und dieser anschließend mit dem Wagen zum Auffindeort transportiert wurde. Schließlich wurde der Automat gewaltsam aufgebrochen und der Inhalt - sowohl Bargeld als auch Zigaretten - entwendet. Der Wagen und der Automat wurden von der Polizei sichergestellt. Die Schadenshöhe und Beute können noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich Welserstr. im Laufe des Wochenendes bemerkt haben, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900 zu melden. (AZ)