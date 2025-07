Markus Kohler will Bürgermeister in Ustersbach werden.

Markus Kohler (CSU) will Bürgermeister in Ustersbach werden. Nachdem der amtierende Rathauschef Willi Reiter nicht mehr zur Wahl antritt, suchen die knapp 1280 Ustersbacher jetzt einen Nachfolger. Oder eine Nachfolgerin. Auch Gemeinderätin Angelika Ortner von den Aktiven Bürgern Ustersbach (ABU) kandidiert für das Amt. Nach der Sommerpause soll Markus Kohler offiziell nominiert werden. Ob er auch die Mehrheit der Ustersbacher für sich gewinnen kann, entscheidet sich dann bei den Kommunalwahlen am 8. März 2026. Sein Ziel hat der 46-Jährige schon jetzt ganz klar vor Augen.

