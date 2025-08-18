Darum engagiert sich Matthias Scharpf aus Gablingen weiter in Afrika

Mehr 5000 Kilometer liegen zwischen dem kleinen Sneakerstore, einem Geschäft für Sportschuhe, in Afrika und der Heimat von Matthias Scharpf aus Gablingen. Verbunden sind sie durch eine Bildungsorganisation – und die Überzeugung, dass Bildung Leben verändern kann. Hinter der Erfolgsgeschichte des Sneakerstores steht die Liberating Education Organization, kurz LEO, ein Projekt, das jungen Menschen im Globalen Süden Zugang zu Hochschulbildung ermöglichen will. Gegründet wurde die Organisation von Konstantin Kölmel und Nils Rauscher.

Nicola Jäckel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86456 Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bildungsprojekt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis