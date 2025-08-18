Icon Menü
Matthias Scharpf aus Gablingen engagiert sich in Afrika

Gablingen

Darum engagiert sich Matthias Scharpf aus Gablingen weiter in Afrika

Im Rahmen eines Freiwilligendienstes kam Scharpf nach Afrika. Seitdem hat das Land ihn nicht mehr losgelassen. Jetzt engagiert er sich für ein Bildungsprojekt.
Von Nicola Jäckel
    Nils Rauscher, einen der Gründer von LEO, zusammen mit Projektteilnehmern.
    Nils Rauscher, einen der Gründer von LEO, zusammen mit Projektteilnehmern. Foto: Liberating Education Organization

    Mehr 5000 Kilometer liegen zwischen dem kleinen Sneakerstore, einem Geschäft für Sportschuhe, in Afrika und der Heimat von Matthias Scharpf aus Gablingen. Verbunden sind sie durch eine Bildungsorganisation – und die Überzeugung, dass Bildung Leben verändern kann. Hinter der Erfolgsgeschichte des Sneakerstores steht die Liberating Education Organization, kurz LEO, ein Projekt, das jungen Menschen im Globalen Süden Zugang zu Hochschulbildung ermöglichen will. Gegründet wurde die Organisation von Konstantin Kölmel und Nils Rauscher.

