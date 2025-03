Es war eine Ausstellung, der besonderen Art. Rund 20 Aussteller präsentierten in Meitingen ihre Tiere, etwa 250 Meerschweinchen wurden gemeldet. Teilnehmende aus Deutschland, der Schweiz und Italien reisten an, um ihre besten Tiere zu zeigen und bewerten zu lassen. Worauf kommt es bei der großen Meerschweinchenschau an?

