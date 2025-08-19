Icon Menü
Mehrgenerationenplatz in Altenmünster ist eröffnet

Altenmünster

Skater-Anlage, Kletterwand und Mühle: Das ist am Mehrgenerationenplatz geboten

Der viele Jahre geplante Mehrgenerationenplatz in Altenmünster ist nun eröffnet. Die Gemeinde investiert viel Geld in den Platz für Jung und Alt.
Von Josef Thiergärtner
    Der Mehrgenerationenplatz in Altenmünster ist nun eröffnet: Akrobatische Sprünge sind am Bodentrampolin möglich.
    Der Mehrgenerationenplatz in Altenmünster ist nun eröffnet: Akrobatische Sprünge sind am Bodentrampolin möglich. Foto: Josef Thiergärtner

    „Viele Jahre gedacht, geplant, überlegt – und nun endlich umgesetzt.“ Mit diesen Worten kündigte Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair auf Instagram die Eröffnung des neuen Jugend- und Mehrgenerationenplatzes an. Endlich ein Platz in der Gemeinde, an dem sich Jung und Alt treffen können, miteinander Spaß haben und ins Gespräch kommen, heißt es darin weiterhin. Dass dies keine leeren Worthülsen oder Wunschvorstellungen sind, zeigte der große Zuspruch der Besuchenden zur offiziellen Eröffnung.

