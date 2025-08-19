Skater-Anlage, Kletterwand und Mühle: Das ist am Mehrgenerationenplatz geboten

„Viele Jahre gedacht, geplant, überlegt – und nun endlich umgesetzt.“ Mit diesen Worten kündigte Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair auf Instagram die Eröffnung des neuen Jugend- und Mehrgenerationenplatzes an. Endlich ein Platz in der Gemeinde, an dem sich Jung und Alt treffen können, miteinander Spaß haben und ins Gespräch kommen, heißt es darin weiterhin. Dass dies keine leeren Worthülsen oder Wunschvorstellungen sind, zeigte der große Zuspruch der Besuchenden zur offiziellen Eröffnung.
Altenmünster
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden