15-Jähriger wird in Meitingen von Auto erfasst

Ein 15-Jähriger ist in Meitingen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche auf einem E-Scooter unterwegs, als eine Autofahrerin nach rechts auf einen Parkplatz in der Schlossstraße einfahren wolle. Dabei übersah die 50-Jährige den jugendlichen Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß.
Der 15-Jährige zog sich leichte Verletzungen am Oberschenkel zu, heißt es im Bericht der Beamten. Sie schätzen den Sachschaden auf etwa 300 Euro. (kinp)
