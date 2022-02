Der Abriss ist vom Tisch: Meitingen darf sein Rathaus behalten

Plus Das gut 40 Jahre alte Rathaus von Meitingen muss grundlegend saniert werden. Beginnen soll das Millionenprojekt mit einem ganz dringenden Bedürfnis.

Es muss nicht abgerissen werden. Freunde der Architektur des Meitinger Rathauses können aufatmen. Gemäß einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Neuordnung des über 40 Jahre alten Gebäudes, die der Architekt Clemens Frosch jetzt im Meitinger Gemeinderat vorstellte, dürften auf die Gemeinde aber immerhin Investitionen in Höhe von fast acht Millionen Euro zukommen, um das Rathaus für die nächste Zeit fit zu machen.