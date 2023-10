Am Sonntag startet erstes Tanzcafé in Meitinger Gemeindehalle

Gemeinsam einen Nachmittag lang tanzen. Das ermöglicht ein neues Angebot der TSV-Tanzsportabteilung das erstmals in der Meitinger Gemeindehalle stattfindet.

„Tanzen ist das Schönste, was man gemeinsam machen kann“, schwärmt Anke Hederich. Dementsprechend groß ist bei der Leiterin der Tanzsportabteilung beim TSV Meitingen auch die Vorfreude auf den kommenden Sonntag, 22. Oktober. Dann findet erstmals das Meitinger Tanzcafé in der Gemeindehalle statt.

Dahinter verbirgt sich eine Kooperationsveranstaltung des Seniorenbüros Meitingen und der Tanzsportabteilung des TSV Meitingen. Im Fokus steht der Spaß auf der Tanzflächefür alle tanzfreudigen Generationen richtet. Für die passende Musik wird der Reservistenmusikzug Nordschwaben „König Ludwig“ sorgen.

Aus Tanztees soll regelmäßiges Meitinger Tanzcafé werden

Bereits im vergangenen Jahr hat die TSV-Tanzsportabteilung lockere Tanztees veranstaltet, zu denen regelmäßig 30 bis 40 Interessierte auftauchten. Aus der Grundidee ist nun eine Kooperationsveranstaltung geworden, zu der sich bisher schon 75 Personen angemeldet haben. „Wer noch mitmachen möchte, darf einfach kommen“, sagt Anke Hederich und ist optimistisch, dass Kaffee, Kuchen und kalte Getränke reichen werden.

Von der TSV-Tanzsportabteilung sind 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet, der Tanzsportclub Dillingen mit zwölf Personen und auch eine Damensportgruppe „Ü60“ mit zwölf Personen. Die Veranstaltung richtet sich an alle Tänzerinnen und Tänzer, die Tanzkenntnisse haben, die über den ersten Tanzkurs hinausgehen, die Walzer, Tango, lateinamerikanische Tänze, Slow Fox, Boogie und andere Tänze können oder die Tanzkenntnisse wiederbeleben möchten. Aber auch jeder, der Spaß am Tanzen hat, möge einfach vorbeischauen und Spaß haben – auf der Tanzfläche oder an den Tischen und Bänken, die für die Tanzpausen aufgestellt werden.

Meitinger Veranstaltung richtet sich an ältere Semester

Für die Jugend ist die Musikauswahl wohl eher ungeeignet, glaubt die Tanzsportabteilungsleiterin und berichtet davon, dass der Reservistenmusikzug sogar Musik aus den 20er-Jahren im Repertoire hat. Vom TSV Meitingen, kommen Tänzerinnen und Tänzer im Alter zwischen 30 und 80 Jahren – und zwar paarweise. Damit richtet sich die Einladung zum ersten Meitinger Tanzcafé auch recht offen an alle Tanzbegeisterten. Gespielt werden vom Reservistenmusikzug Evergreens und Tanzklassiker, verrät Anke Hederich, die bereits einen Blick auf die Musikauswahl werfen durfte und dort unter anderem Stücke wie „Michaela“, „Rote Lippen soll man küssen“, „L´Italiano“ und „Griechischer Wein“ fand.

Lesen Sie dazu auch

Geht es nach Anke Hederich dürfte sich das Meitinger Tanzcafé ruhig etablieren und könnte dann monatlich angeboten werden – vermutlich nicht jedes Mal mit Livemusik, aber mit der Option, zu tanzen und „zu klönen“, wie Anke Hederich erklärt und dieses typische Wort aus Nordrhein-Westfalen sofort für die Menschen im Lechtal mit „ratschen“ übersetzt.

Das erste Meitinger Tanzcafé findet am Sonntag, 22. Oktober, von 15 bis 18 Uhr in der Gemeindehalle in Meitingen (Werner-von-Siemens-Straße 2) statt. Einlass ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Anmeldung und Reservierung für Gruppen unter www.meitingen.de/Veranstaltungen oder das Seniorenbüro, Telefon 08271/8141730 sowie info@tanzsportabteilung.meitingen.de. (mit peh)