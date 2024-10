Autofahrerin wird bei Fahrerflucht beobachtet

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in der Ratiborer Straße in Meitingen, wie eine Frau gegen ein geparktes Auto fuhr. Ohne sich anschließend weiter um den Schaden zu kümmern, fuhr sie davon. Der Zeuge informierte den Auto-Besitzer, der wiederum die Polizei einschaltete. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen. (diba)

