Bayerns Digitalminister kommt zum Sommerfest

Die Freien Wähler Meitingen veranstalten am Samstag, 14. September, ab 16 Uhr, ihr Sommerfest. Treffpunkt ist im Sängerheim des Männergesangsverein „Liederkranz“ (Verlängerung der Ludwig-Thoma-Straße, nördlich des Industriegleises). Dabei wird gegrillt und über die Politik in der Gemeinde und der Region gesprochen. Mit dabei sind der Bayerische Digitalminister Fabian Mehring sowie Mandatsträger aus dem Landkreis, Kreistag und Marktgemeinderat, den Abend. Der Vorsitzende der Freien Wähler Meitingen Robert Hecht bittet um Anmeldung unter Telefon 0171 366 9889 oder via E-Mail robert.hecht@fw-meitingen.de. (AZ)

