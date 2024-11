Betrunkener wird von der Polizei gestoppt - und fährt weiter

Ein 33-jähriger Mann aus dem Meitinger Raum ist in der Marktgemeinde am Donnerstagabend um 19 Uhr in eine Hecke gefahren. Dabei richtete er sowohl einen Schaden an seinem Auto als auch an der Hecke an. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann eine Alkoholfahne hatte. Ihm wurde Blut abgenommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Zeuge wollte dem Betrunkenen in Meitingen helfen

Obwohl die Polizei den Mann belehrt und darauf hingewiesen hatte, dass er ab sofort kein Auto mehr fahren darf, setzte sich der Mann einige Stunden später wieder ans Steuer. Dabei fuhr er so oft gegen den Randstein, dass ein Bürger ihm erst helfen wollte. Dann sah der Zeuge ein, dass der 33-Jährige einfach zu betrunken war, um Auto zu fahren. Der Zeuge fuhr das Auto zu Halteranschrift und verständigte dann die Polizei.

Von Meitingen ging es wieder ins Uniklinikum zur Blutentnahme

. Die eingesetzten Beamten stellten erneut die Fahruntüchtigkeit fest, sodass eine weitere Blutentnahme im Uniklinikum nötig wurde. Damit ein neuerliches strafbares Verhalten ausgeschlossen werden konnte, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel vorerst sicher. Dann erstellten sie in der gleichen Nacht eine zweite Strafanzeige. (corh)