Böller brennt Hecke ab: 400 Euro Schaden

Auf einer Länge von rund zwei Metern ist am Samstagabend eine Hecke in Erlingen abgebrannt. Das teilte die Gersthofer Polizei am Montag mit. Demnach rückte die Feuerwehr um 19 Uhr in den Meitinger Ortsteil aus, wo die Hecke auf rund vier Quadratmetern brannte.

Die Polizei sucht Zeugen für den Brand in Meitingen

Eine Anwohnerin teilte der Polizei mit, dass sie unmittelbar vor dem Brand Jugendliche gehört habe, die mit Böllern oder Feuerwerkskörpern hantierten. Daher gehen die Beamten davon aus, dass einer der Böller in die Hecke flog und sie anzündete.

Dem Besitzer entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise: Wem sind zum Tatzeitpunkt Jugendliche am Brandort in der Straße Am Heißanger aufgefallen? Zeugen und Zeuginnen können sich unter Telefon 0821/3231810 an die Polizei wenden. (corh)