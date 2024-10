Das Meitinger Rathaus zieht um

Der Countdown für die große Umzugsphase für das Personal des Meitinger Rathauses von der Schlossstraße an die Werner-von-Siemens-Straße hat begonnen. Ab Montag, 4. November, nimmt das Team um Bürgermeister Michael Higl die Arbeit in dem „Gebäude mit dem Türmchen“, einem leer stehenden Gebäude auf dem Gelände von SGL Carbon auf. Die im November beginnenden Sanierungs- und Umbauarbeiten am in die Jahre gekommenen Rathausgebäude an der Schlossstraße umfassen Dacharbeiten, die Heizungsanlage mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage sowie Lüftung und Elektronik. In bestimmten Bereichen ist auch eine Schadstoffsanierung erforderlich.

Äußerlich wird sich das Gebäude nicht wesentlich verändern. Mit Ausnahme der Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Gebäudes bleibt die bisherige Optik erhalten. Die größte Veränderung wird in der bisherigen Bücherei über die Bühne gehen, denn die bisherigen Büchereien werden zum Bürgerbüro umgebaut. Die Bücherei wird an anderer Stelle eingerichtet. „Hierzu sind bereits Überlegungen im Gange, jedoch bisher nicht spruchreif“, so Bürgermeister Higl. In der bisherigen Bücherei sollen laut Higl alle publikumsrelevanten Dienste gesammelt angeboten werden und einen verbesserten Service für die Bürgerinnen und Bürger bieten. Im Türmchen des neuen Rathauses auf Zeit, für viele Meitinger ein charakteristisches Merkmal der SGL Gebäude, ziehen Bücherei, Krabbelstube und die Volkshochschule ein. Die Verwaltung wird im Gebäudetrakt, der parallel zum Bahngleis verläuft, untergebracht.

Vorläufiges Rathaus in Meitingen erhält einen barrierefreien Zugang

Die neuen, zuletzt leer stehenden Räumlichkeiten auf dem SGL Gelände sind für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktgemeinde ideal beschaffen. Da das Gebäude jedoch keinen Aufzug hat, wurde bereits ein barrierefreier Zugang über Rampen geschaffen und alle Ämter mit Publikumsverkehr im Erdgeschoss angesiedelt. Außerdem wurde im Parterre eine behindertengerechte Toilette eingebaut. Im Außenbereich des vorläufigen Rathauses waren ebenfalls einige Veränderungen nötig. So wurde eine Einfahrt angelegt, damit Besucher auf das Gelände fahren können. Für Fußgänger und Rathauspersonal entstanden Abstellmöglichkeiten und Parkplätze.

In Notfällen kann man weiterhin telefonisch mit dem Rathaus Kontakt aufnehmen. Dafür wird eine Hotline über die Homepage www.meitingen.de eingerichtet.