Das Tanzcafé geht in die zweite Runde

Zur Tanzcafé-Premiere im Oktober 2023 kamen 200 Tänzerinnen und Tänzer zwischen 30 und 80 Jahren auf die Tanzfläche in der Meitinger Gemeindehalle, die mittlerweile umbenannt wurde in Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle. Unabhängig vom Namen des Orts gibt es für die Veranstaltung in diesem Jahr eine Wiederauflage – und zwar am Sonntag, 20. Oktober, von 15 bis 18 Uhr, wieder in der Halle in der Werner-von-Siemens-Straße 2 in Meitingen.

Der Reservistenmusikzug Nordschwaben „König Ludwig“ sorgt mit Klassikern, Hits und Evergreens für die passende Tanzmusik. Der Eintritt kostet fünf Euro; für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Wer einen Platz reservieren möchte, kann dies über den Veranstalter selbst, die Tanzsportabteilung des TSV Meitingen, unter info@tanzsportabteilung-meitingen.de oder über das Quartiersbüro Meitingen unter https://www.meitingen.de/freizeit-kultur/veranstaltungen/anmeldung-fuer-eine-veranstaltung tun. (AZ)