Der Rathausumzug hat begonnen

Der Umzug hat begonnen. Anlässlich der anstehenden Rathaussanierung zieht die Belegschaft des Meitinger Rathauses bis zur Beendigung der Bau- und Sanierungsmaßnahmenmaßnahmen vom Rathaus in der Schlossstraße in das ehemalige Hauptverwaltungs-Gebäude der SGL Carbon an der Werner-von-Siemens-Straße um.

Etwa 300 Umzugskisten gefüllt mit Büchern

In diesen Tagen war die Bücherei der Vorreiter, machte den ersten Schritt und zog nun bereits aus dem Gebäude an der Schlossstraße um in die Werner–von–Siemens-Straße. „Etwa 300 Umzugskisten, gefüllt mit Büchern, Zeitschriften usw. wurden gefüllt und mit Kleintransportern an den neuen Standort geschafft“, schildert Ion Simon. Ab November 2024 bis zur voraussichtlichen Fertigstellung der Bau- und Sanierungsmaßnahme im Dezember 2027 sind auf dem Werksgelände der SGL Carbon somit die Verwaltung, die Bücherei, das Büro der Volkshochschule und auch die Krabbelstube untergebracht.

Ziemlich leer geräumt sind die Regale. Etwa 300 Umzugskisten voll mit Büchern und Zeitschriften zogen um. Foto: Peter Heider

„Die Nutzung des aktuell leerstehenden Gebäudes bietet die Möglichkeit, die Sanierungsarbeiten im und am Rathaus möglichst unterbrechungsfrei und damit ohne größere Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung durchführen zu können“, erklärt Bürgermeister Michael Higl.