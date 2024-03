Meitingen

vor 17 Min.

Ein bunter Ort fürs Glück: In Meitingen gibt es noch Wolle zum Anfassen

Wollknäuel, wohin das Auge reicht: In der Wollstube in Meitingen bietet Ute Schmidt eine große Auswahl. Die nach Farben sortierte Regalwand sorgt für gute Laune bei Kundschaft und Inhaberin.

Plus In Gersthofen oder Steppach haben die Wollgeschäfte geschlossen. Die Konkurrenz des Online-Handels ist hart. Wie Ute Schmidt in Meitingen dagegen hält.

Von Regine Kahl

Rot, blau, grün, gelb - ein Potpourri aus Farben füllt in der Wollstube in Meitingen eine Wand. Nicht nur Strickbegeisterte suchen aus den Knäueln gerne etwas aus, manchmal kommen Passanten in den Laden, setzen sich eine Weile hin und wollen das bunte Allerlei nur anschauen. Mit den Worten, jetzt gehe es ihnen wieder besser, verabschieden sie sich von Inhaberin Ute Schmidt. Die Regel ist das nicht: Meistens suchen sich Frauen und vereinzelt Männer ein Garn aus oder wollen einen Rat, wenn es bei einer Handarbeit klemmt. Der Laden in Meitingen läuft seit 20 Jahren und trotzt mit der Konkurrenz aus dem Internet. Das größte Pfund: Hier gibt es noch Wolle zum Anfassen.

Für Ute Schmidt ist es nicht nur ein Geschäft, sondern Herzenssache. Sie berät bei der Qualität der Wolle und der Farbauswahl. Nach ihrem Geschmack greifen vor allem junge Leute zu oft zu gedeckten Tönen, ein wenig mehr Farbe im Spiel gefällt der Strickexpertin besser. "Manchmal kann ich überzeugen, erst jüngst habe ich eine Frau von Schwarz zu Blau gebracht", erzählt sie schmunzelnd. Die Regalwand mit den nach Farbe geordneten Wollknäueln hebt ihre Stimmung, "wenn das Wetter draußen wieder mal gruselig ist".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen