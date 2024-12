Ein kleine Aufmerksamkeit für all diejenigen, die anderen regelmäßig Freude machen

„Lebensmittel und mehr… für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“ – unter diesem Motto versorgen die Helfenden der Meitinger Tafel seit September 2004 Menschen mit geringem Einkommen. Derzeit machen insgesamt 28 Ehrenamtliche mit. Sie holen die Lebensmittelspenden jede Woche bei Supermärkten, Bäckereien und weiteren Sponsoren ab und teilen sie an Bedürftige aus. „Alle Mitglieder der Gruppe arbeiten freiwillig und unentgeltlich“, betont Jürgen M. Werner, Geschäftsführer der Meitinger Sozialstation, unter deren Dach die Meitinger Tafel aktiv ist.

Zuletzt stattete Bürgermeister Michael Higl der Sozialstation im St.-Martha-Altenheim einen vorweihnachtlichen Besuch ab. Der Meitinger Rathauschef brachte Weihnachtspräsente mit, um sich im Namen der Marktgemeinde bei den Helferinnen und Helfern der Tafel für das große freiwillige Engagement zu bedanken. „Es ist eine kleine Aufmerksamkeit für die engagierten Frauen und Männer, die sonst ihren Besuchern gute Gaben organisieren und überreichen und diese immer jeden Freitag ausgeben und verteilen“, dankte Higl allen, die in ihrer Freizeit für die Tafelbesucher das Waren- und Nahrungsangebot besorgen und ausgeben. „Ich habe“, so der Meitinger Rathauschef schmunzelnd „schon einmal vergeblich versucht, sie persönlich zu besuchen. Sie sind immer so sehr beschäftigt, dass sie kaum Zeit für ein Gespräch haben“, bedauerte er.

Und wer macht mit?

Bei der Meitinger Tafel, die Mitglied im Bundesverband Deutsche Tafel ist, machen folgende Frauen und Männer mit: Iris Aggensteiner, Charlotte Geißenberger, Marianne Mason, Elke Fahrion, Evi Bliemsrieder, Heidi Marquardt, Cecylia Mon, Agnes Körner, Lydia Wörner, Elenore Steppich, Cornelia Zimmer, Edith Neuner, Christine Schildhauer, Melanie Strack, Sabine Lerch, Fathallah Karimipour, Peter Mahler, Theo Mauthe, Hermann Rösner, Elmar Hager, Hermann Unger, Wilfried Wippel, Norbert Schönewald, Anton Weishaupt, Robert Huber, Erwin Schaller, Karl-Heinz Preßlein und Peter Hurler. Die Warenausgabe findet jeden Freitagvormittag statt, in der Dr. Max-Josef-Metzger-Halle in Meitingen (Werner-von-Siemens-Straße 2). Die Räume stellt der Markt Meitingen mietfrei zur Verfügung.