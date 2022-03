Meitingen

vor 48 Min.

Ein Meitinger Unternehmen bangt mit seinen Mitarbeitern in der Ukraine

Thea Reiter-Kootz und Andreas Reiter, Geschäftsführer der Firma A. Reiter in Meitingen, sind in großer Sorge um ihre ukrainischen Mitarbeiter.

Plus Der Krieg in der Ukraine betrifft auch Unternehmen in der Region. Die Firma A. Reiter aus Meitingen setzt für ihren Standort in der Ukraine ein - und macht sich Sorgen.

Von Moritz Winkler

Die russische Invasion in der Ukraine trifft die Wirtschaft in der Region hart. Nicht nur die Preise von Energieträgern steigen an, auch Firmen mit Handelsbeziehungen in die Ukraine leiden unter dem Krieg. Ein Meitinger Unternehmen, das Brennholz vertreibt, kämpft um seinen ukrainischen Standort und sorgt sich um die Sicherheit der dortigen Mitarbeiter.

