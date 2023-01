Erlinger Feuerwehr ehrt treue Mitglieder

Bei Jahresversammlung Bilanz gezogen: Es gab 16 Einsätze

Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erlingen. In seinem Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres stellte der Vorsitzende Patrick Gerblinger die Teilnahme an mehreren vereinsinternen sowie kirchlichen Veranstaltungen und die Gründung einer Kinderwehr in den Vordergrund.

Kommandant Andreas Sladetzek erinnerte, dass eine Gruppe der Wehr mit Erfolg eine Leistungsprüfung bestanden hat, verschiedene Lehrgänge besucht wurden sowie jeweils drei Kameraden die Maschinisten-Ausbildungen sowie eine Motorsägen-Ausbildung gemeistert hatten. Aktuell sind 49 männliche sowie sechs weibliche Vereinsmitglieder aktiv. Insgesamt wurde die Wehr zu 16 Einsätzen alarmiert.

Die Jugendfeuerwehr hat 25 Übungen abgehalten

Jugendwart Bernhard Kraus informierte die Veranstaltungsbesucher, dass sich die Jungfeuerwehrler an der Kiesbankereinigung der Meitinger Fischer am Lech beteiligten und 25 Übungen abgehalten hatten.

Abgerundet wurde die Versammlung im Erlinger Feuerwehrhaus mit Ehrungen und Auszeichnungen langjähriger passiver und aktiver Vereinsmitglieder, die von Kreisbrandinspektor Christian Kannler, Vorstand Patrick Gerblinger, Kommandant Andreas Sladetzek und Meitingens dritter Bürgermeister Rudi Helfert vorgenommen wurden: Angela Zärle (25 Jahre passive Mitgliedschaft), Helmut Schön und Johann Petzold (beide 40 Jahre passive Mitgliedschaft), Klement Gerblinger (50 Jahre passive Mitgliedschaft), Herbert Reiter und Richard Link (beide 70 Jahre passive Mitgliedschaft) sowie David Weise (25 Jahre aktive Mitgliedschaft). (peh)