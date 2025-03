Fischen bedeutet mehr als nur die Angel werfen

„Fischen ist mehr als nur die Angel ins Wasser zu werfen, Fischen verbirgt ein großes Engagement für die Natur und die Gewässer. Der Meitinger Fischerverein demonstriert dies vorbildlich und ist aus dem örtlichen Vereinsleben der Marktgemeinde nicht mehr wegzudenken“, lobte Meitingens dritter Bürgermeister Rudi Helfert die Aktivtäten des Vereins bei dessen Zusammenkunft in der vereinseigenen Fischerhütte am Lechspitz bei Ostendorf. Turnusgemäß fanden auf der diesjährigen Hauptversammlung die Neuwahlen der Vorstandschaft für die kommende Amtsperiode statt , wobei einige Positionen neu besetzt wurden. Erster Vorstand ist Stefan Roth, sein Stellvertreter Peter Dreier (neu). Folgende Positionen wurden besetzt: Kassier Christian Bienhüls, Schriftführer Roland Steichele und Jugendleiter Georg Heinrich. Als Beiräte fungieren: Daniel Schäfer für die Jugendarbeit, Sebastian Klingner und Julian Otto (neu) als Gewässerwarte, Holger Rein (neu) als Hüttenwart, Johannes Glas (neu) für die Vereinszeitschrift, Sebastian Höber für den Arbeitsdienst, Simon Sulek (neu) für die Gewässerpflege, Erwin Schaller und Jörg Gebhard (neu) als Kassenprüfer. Das Amt des dritten Vorsitzenden, das Tobias Wolf bekleidete, wurde nicht mehr besetzt. Neuer Obmann der Fischereiaufseher für Meitingen und Thierhaupten ist künftig Holger Rein; er löst Tobias Wolf ab.

Neuer Rekord im Arbeitsdienst

„Das Jahr 2024 war ein erfolgreiches, jedoch auch arbeitsreiches Jahr“, zog Vorsitzender Stefan Roth Bilanz, „wobei die Umbau- und Sanierungsarbeiten unseres Vereinsheims im Mittelpunkt des Vereinsgeschehens standen.“ Am Arbeitsdienst, an dem sich 121 Mitglieder beteiligten, wurde mit 3866 Tätigkeitsstunden ein neuer Rekord aufgestellt. Dazu leisteten die erwachsenen Vereinsmitglieder 3815 Arbeitsstunden und die Jugendlichen Mitglieder konnten 51 Arbeitsdienststunden verbuchen. 17 Vereinsmitglieder leisteten mehr als 50 Stunden. Als beachtlich bezeichnete Roth auch die Arbeitsleistung der Rentner mit 363 Arbeitsstunden und nannte den Zuwachs an jugendlichen Mitgliedern beachtlich. Es wurden sieben Neuaufnahmen verzeichnet. Somit gehören derzeit 37 Jugendliche dem Meitinger Fischerverein an. Derzeit zählt der Meitinger Traditionsverein insgesamt 203 Mitglieder. Es herrscht weiter Aufnahme-Stopp. Interessierte können sich auf einer Warteliste eintragen lassen.

Umfangreiches aktives und geselliges Vereinsjahr

In seinem Jahresrückblick stellte der Zweite Vorsitzende Reinhard Reiter das Königsfischen im Juni, das Kameradschaftsfischen im September, die Teilnahme am Meitinger Sommerfest, das Jahresabschlussfischen am Lech und Lechkanal im Oktober sowie das Pokalfischen mit der Jugend in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Reiter informierte über einen Austausch mit Landrat Martin Sailer und erinnerte an die Bayern-Tour-Natur-Veranstaltung und an die Teilnahme am Meitinger Ferienprogramm. Auch auf die Hochwasserextremsituation an der Schmutter im vergangenen Jahr ging er ausführlich ein. „Viele Fische haben beim Hochwasser den natürlichen Flusslauf verlassen und mussten im Rahmen der ‚Fischnacheile‘ wieder eingefangen werden“, erklärte Reiter. Dass die Meitinger Fischerjugend 2024wieder sehr aktiv war, schilderte Jugendwart Georg Heinrich und stellte dabei das Zeltlager in Burgheim, die Mitwirkung am schwäbischen Königsfischen sowie die jährliche Gewässerreinigungsaktion in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Über Besatzmaßnahmen und Fangergebnisse informierte Werner Dirr, Sebastian Klingner gab zum Brutboxenprogramm Auskunft und Kassier Christian Bienhüls stellte die finanzielle Situation vor.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.