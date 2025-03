Fischernachwuchs sorgt für Frühjahrsputz in den Lechauen

Ihre traditionelle, alljährliche Fluss- und Gewässerreinigungsaktion führten die Jungfischer des Meitinger Fischervereins auch in diesem Jahr wieder durch. Von Müll befreit wurden das westliche Lechufer rund um Meitingen und die vereinseigenen Fischweiher in den Ortteilen Erlingen, Herbertshofen, Waltershofen, Meitingen, Ostendorf und Westendorf. Das „Säuberungsteam“, darunter der dritte Vereinsvorsitzende Tobias Wolf, Jugendleiter Georg Heinrich, acht Betreuer und 16 Jungfischer nahmen sich die Zeit, um die Natur von Unrat zu befreien. „Natur- und Klimaschutz liegen uns Fischern sehr am Herzen und somit haben wir uns auch heuer entschlossen, die jährliche Säuberungsaktion wieder durchzuführen“, erklärte Jugendleiter Heinrich.

Mit Handschuhen, Gummistiefeln und festem Schuhwerk ausgestattet zogen die Jungfischer mit ihren Betreuern in mehreren Gruppen am Lech entlang und konnten nur staunen, was „Umweltschänder“ achtlos weggeworfen oder bei Spaziergängen einfach liegen gelassen hatten. Plastikmüll, Dosen, Kleidung, massenhaft Leergut, ein Elektroherd, mehrere Meter Maschendrahtzaun, eine Mülltonne, ein Kinderwagen und sogar ein Neopren-Anzug wurden aufgelesen. „Es ist unfassbar, was alles in der freien Natur weggeworfen wird“, schüttelt Vorstandsmitglied Wolf den Kopf. „Obwohl es für viele Glas- und Plastikflaschen doch Pfand zurückgibt, werden immer noch Glasflaschen und Dosen weggeworfen, was man durchaus als Wohlstandsübel bezeichnen kann“, schildert Wolf die Situation. Rückgängig, so Jugendleiter Heinrich, sind mittlerweile weggeworfene Hundekotbeutel; diese würden meistens von den Hundehaltern selbst mitgenommen.

Der angefallene Müll wurde von den Jungfischern an ihren Ausgangsort, die Fischerhütte am Lechspitz, transportiert, sortiert und anschließend fachgerecht auf dem Meitinger Wertstoffhof abgeladen. „Unsere Fischerjugend liefert wertvolle und engagierte Arbeit zum Schutz der Umwelt und Natur sowie des Klimas, worüber wir uns freuen können und dankbar sind“, war man sich bei der Jugendleitung nach der erneut erfolgreichen Naturschutzaktion bei einer deftigen Brotzeit einig.