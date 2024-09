Flohmarkt für Herbst- und Winterkleidung

Die Tage werden spürbar kürzer, die Morgen bald schon frischer: Rechtzeitig zur neuen Saison veranstaltet der Montessori-Förderverein Meitingen am Samstag, 28. September, in der Gemeindehalle Meitingen wieder den sortierten Flohmarkt. Von 11 bis 13 Uhr finden Besucherinnen und Besucher Hosen, Shirts, Kleider, Pullis, Jacken, Matsch- und Winterkleidung, Schuhe, Mützen und vieles mehr, um warm und trocken durch die Herbst- und Wintersaison zu kommen. Die Basarlino-App hat sich zum Einstellen der Artikel bereits bei den letzten Flohmärkten bewährt. Der Link für den Kleidungsflohmarkt im Herbst lautet: basarlino.de/IY90. Wer etwas anbieten möchte, kann von zu Hause aus Artikel vorbereiten, Etiketten online generieren und nicht verkaufte Artikel das nächste Mal wieder anbieten. Neben den Kleidungsstücken, die auf Kommission von den Ehrenamtlichen verkauft werden, lohnt sich der Besuch aber auch wegen des Kuchenbuffets und der Semmeln. Wer möchte, kann für die Speisen zum Mitnehmen seine eigene Dose mitbringen. Schwangere können den Flohmarkt bereits ab 10.30 Uhr besuchen. Im Malbereich dürfen Kinder kreativ werden. Bei Fragen stehen die Ehrenamtlichen per E-Mail unter flohmarkt@montessori-meitingen zur Verfügung. (AZ)