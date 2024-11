Geldautomatensprengung: „Schnelle Ermittlungserfolge sind selten“

Sie kamen in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen drei Uhr, brachen in das Gebäude in der Meitinger Hauptstraße ein, brachten mehrere Sprengladungen an den Geldautomaten an und waren innerhalb weniger Minuten nach der Explosion - wenn auch ohne Beute - wieder weg. Die Arbeitsweise der weiterhin flüchtigen Täter oder Täterinnen war wie so oft bei solchen Delikten professionell. Die Ermittlungen werden vom Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) in München geleitet und das aus gutem Grund, denn nur selten sind die Tätergruppierungen aus der Region, sondern national, wenn nicht gar europaweit unterwegs.

