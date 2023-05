Meitingen

07:20 Uhr

Hammerattacke am Bahnhof Meitingen: Bahnbetreiber ist bestürzt

Einen brutalen Überfall hat es am Samstag am Bahnhof in Meitingen gegeben.

Plus Nach dem brutalen Angriff auf einen Fahrgast am Bahnsteig in Meitingen werden neue Details bekannt. Der Bahnbetreiber sichert der Polizei seine volle Unterstützung zu.

Einen brutalen Überfall hat es am Samstag am Bahnhof in Meitingen gegeben. Ein 33-Jähriger zog um 6.40 Uhr plötzlich einen Hammer aus seinem Rucksack und folgte einem anderen Fahrgast auf den Bahnsteig. Unvermittelt und mit voller Wucht schlug er ihm mit dem Werkzeug so fest auf den Kopf, dass der ein Jahr ältere Mann zu Boden ging und mit schwersten Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden musste. Der Täter sitzt laut Polizei bereits in Untersuchungshaft. Mittlerweile hat auch das Unternehmen, in dessen Zug die beiden Männer saßen, auf den Vorfall reagiert. Zudem werden weitere Details bekannt.

"Wir sind sehr bestürzt über den Vorfall am Bahnsteig in Meitingen", teilt die Pressestelle von Go-Ahead aus Baden-Württemberg mit. "Wir hoffen und wünschen dem Betroffenen, dass es ihm schnellstmöglich besser geht", so Daniela Birnbaum. Selbstverständlich werde Go-Ahead die Polizei bestmöglich bei ihren Ermittlungen unterstützen. Diese hält sich auf Anfragen unserer Zeitung allerdings noch bedeckt. So ist bislang noch unklar, ob sich die beiden Männer kannten und möglicherweise auch zusammen in den Zug eingestiegen sind. Auch zu der Frage, ob es bereits während der Fahrt zu einer Auseinandersetzung gekommen sein könnte, schweigen die Ermittlungsbehörden. Dies lässt sich jedoch vermutlich rasch klären.

