Tagesfahrt ins Fränkische Seenland

Die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) Herbertshofen – Erlingen bietet einen Tagesausflug ins Fränkische Seenland an. Das Ausflugsprogramm beinhaltet eine Schifffahrt mit der MS Brombachsee mit Frühstücksbuffet sowie eine Stadtführung von 13.45 Uhr bis 14.45 Uhr durch Weißenburg. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 60 Euro (für Kinder im Alter von vier bis 16 Jahren 30 Euro. Die Abfahrtszeiten für den Ausflug, der am Samstag, 7. September, stattfindet, werden bei Anmeldung bekannt gegeben. Ein Zustieg wird in Meitingen, Herbertshofen und in Erlingen möglich sein. Die Rückfahrt ist um 17 Uhr. Anmeldungen nehmen bis Donnerstag, 22. August, die Seniorenclubleiterinnen der Pfarreien, das KAB-Kreisse-kretariat Augsburg Stadt und Land, Weite Gasse 5, 86150 Augsburg, Telefon 0821-3166/3521, sowie Elfriede Rasch (Telefon 08271-1406) entgegen. (AZ)