Ihre Musik brachte den ganzen Raum zum Schwingen

Eine klangvolle Stunde voller emotionaler musikalischer Momente konnten die knapp 200 Zuhörerinnen und Zuhörer in Meitingen am ersten Adventssonntag erleben. Begrüßt worden waren sie bereits vor dem Beginn des Konzert mit klangvollen Weihnachtsliedern, gespielt von der Jugendkapelle. Nach einer beeindruckenden Eröffnung mit „Highland Catherdral“ führten die Musikanten der SGL Kapelle ihre Gäste mit kraftvollen Bläserklängen und filigranen Melodien durch die verschiedenen stilistischen Abschnitte des Klassikers „Bohemian Rhapsody“. Vor allem die fünf Waldhörner des Klangkörpers konnten sich bei dem Stück beweisen.

Nach dem „St. Thomas Choral“ konnten die Musikerinnen und Musiker mit „The Story“ unter Beweis stellen, dass auch eine Pop-Ballade in Bläserbesetzung eine ähnlich emotionale Tiefe wie das Originalwerk erreichen kann. Mit hervorragend dargebotenen Solis und einem Orchesterklang, der den ganzen Raum der St. Wolfgangskirche zum Schwingen brachte, transportierte die SGL Kapelle die Aussage des Stücks eindrucksvoll.

Weiter ging es mit „Hymn to the Fallen“ aus dem Oskar prämierten Meisterwerk „Der Soldat James Ryan“, was in musikalischer Form die Kriegsopfer und die gefallenen Soldaten ehren soll. Für die Musik, die am Ende des Films erklingt und die Schlusssequenz begleitet, waren alle Register im Hinblick auf Klang und Harmonie gefordert. Wer genau hinhörte, konnte vokale Stimmen wahrnehmen, welche die melancholische Wirkung verstärkten.

Zum Abschluss konnte das Orchester mit „Book of Love“ die passende Stimmung beim Publikum abrufen. Adventliche Geschichten und verschiedene Weihnachtslieder rundeten das Programm ab. Der anhaltende Applaus bewies, dass mit dem Kirchenkonzert ein schöner Auftakt in die vorweihnachtliche Zeit gelungen war.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.