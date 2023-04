Meitingen

11:51 Uhr

"Fredis Gedankensprünge" des Blinden-Funktionärs Schwegler entstehen im Corona-Sommer

Plus Alfred Schwegler aus Meitingen ist 25 Jahre alt, als er erblindet. Seitdem führt er trotzdem ein aktives Leben und hilft anderen Betroffenen – unter anderem mit einem Buch.

Von Steffi Brand

"Der Schwegler ist nicht zu bremsen.“ So oder so ähnlich wird im Lechtal und weit darüber hinaus über Alfred Schwegler gesprochen. Sogar als „Oberlokomotive“ wurde er einmal bezeichnet, verrät er im Gespräch, wobei das Bild der mächtigen Lokomotive, die stark ist und andere mitzieht, sich durchaus mit Inhalt füllen lässt.

Schwegler, der im April 67 Jahre alt wird, erfuhr im Jugendalter, dass er erblinden wird. Wann das genau sein würde? Ungewiss. Wie es genau sein würde? Ungewiss. Doch anstatt mit den vielen Unbekannten in seinem Leben zu hadern, begab sich Schwegler nicht etwa auf ein Abstellgleis, sondern tat das, was viele Menschen ohne Sehbehinderung tun: Mit seiner Ehefrau Gerlinde, die er sehend kennengelernt hat, gründete er eine Familie, gemeinsam haben sie drei Kinder. Sie kauften ein Haus, bauten um und an und noch heute genießt Schwegler seinen Garten. Dort liegt er nicht etwa im Liegestuhl, sondern er werkelt – so wie er es einst noch als Ausgleich zu seinem Job als Informatiker getan hat. Nachdem Schweglers Augen nämlich bereits Anfang der 1980er-Jahre zu schwach für seinen Job als Groß- und Außenhandelskaufmann wurden, stellte Schwegler die Weichen neu und absolvierte eine Ausbildung zum Informatiker.

