„Im Mai 1946 kamen wir im Viehwaggon nach Meitingen“

In der Marktgemeinde Meitingen feierte Ernst Kukula seinen 90. Geburtstag bei bester Gesundheit. Geboren wurde er in Müglitz an der March, einer kleinen Stadt in Mähren, und wuchs dort auf dem Bauernhof der Eltern auf. An seinem Ehrentag erzählt er nachdenklich, wie der Krieg seine Kindheit beeinflusst hat. „Die Angst vor der Sudetenkrise vor dem Münchner Abkommen im Jahr 1938 prägte schon meine frühkindlichen Beobachtungen und im September 1939 sah ich stundenlang den Militärwagen nach, die in der Festungsstadt Olmütz bereitgestellt waren, für den Einsatz in Polen“, erinnert er sich. 1945 drang die Rote Armee in das Sudetenland ein, auch seine Familie wurde vertrieben. „Am 1. Mai 1946 kamen wir nach einer Woche Lageraufenthalt per Eisenbahntransport im Viehwaggon nach Meitingen. Mit weiteren 200 Leuten schliefen wir in der Gemeindehalle und wurden einen Tag später auf den gesamten Landkreis aufgeteilt. Wir waren die Letzten und kamen nach Langenreichen.“

Auf Vermittlung des Pfarrers der Katholischen Jugendfürsorge bekam Ernst Kukula eine Lehrstelle als Rechtsanwaltsgehilfe bei einer Anwaltskanzlei in Augsburg. Nach erfolgreichem Abschluss des Fachoberschulstudiums war er in fast allen Gebieten der Gerichtsbarkeit als Rechtspfleger beim Amtsgericht Augsburg tätig. Später übernahm er auch die Aufgaben im Verwaltungsbereich und als Ausbildungsleiter für das Praktikum der Fachhochschule sowie als Bezirksrevisor.

Die Liebe auf den ersten Blick

Seine Frau Rosemarie lernte Ernst Kukula bei einem Besuch seiner Schwester Christl in Neumarkt in der Oberpfalz kennen; sie war die Freundin seiner Schwester. „Es war die besagte Liebe auf den ersten Blick“, sagt er immer noch glücklich.. 1989 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Stolz erzählt der Jubilar, dass seine Ehefrau Mitglied im Kammerchor Neumarkt war und somit schnell Anschluss im Kirchenchor Meitingen fand.

Zum großen Gratulantenkreis gehörte auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl, Elisabeth Holzapfel von der Meitinger Kirchengemeinde, Anton Lukasch vom Obst- und Gartenbauverein Meitingen sowie der TSV Meitingen und dessen Turnabteilung. Postalische Grüße übermittelten Ministerpräsident Markus Söder und Landrat Martin Sailer.