Meitingen

17:30 Uhr

In Meitingen geht ein Bündnis auf die Straße: "Wir sind laut, wir sind bunt"

So wie in Augsburg, wenn natürlich in kleinerem Ausmaß, wollen Meitingerinnen und Meiteringer in ihrem Ort mit einem Lichtermeer ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt setzen.

Plus Am Rathausplatz in Meitingen soll es am Freitagabend ein Lichtermeer für Demokratie und Vielfalt geben. Die Veranstalter sind mit ihrer Idee auf breite Unterstützung im Ort gestoßen.

Von Steffi Brand

Geht es nach Christina Schmitt sowie Tanja und Matthias Mark, so sollte sich der Rathausplatz in Meitingen am Freitagabend, 8. März, in ein Lichtermeer verwandeln. Dieses Lichtermeer, bestehend aus Taschenlampen, Laternen, Lichterketten oder Strahlern, solle ein Zeichen setzen für Demokratie, Vielfalt und Menschenwürde. Das ist der Ansatz, den die Veranstalterin der Demonstration, Christina Schmitt, gemeinsam mit ihren Mitinitiatoren, Tanja und Matthias Mark, verfolgt. Eingeladen ist, wer sich mit dem Motto „Meitingen. Lebt. Vielfalt! Wir sind laut! Wir sind bunt! Wir sind viele“ identifizieren kann.

Dass es bereits einige Gruppierungen im Ort gibt, die für dieses Motto einstehen, verrät der Flyer, auf dem es neben dem Hinweis zu Ort und Zeit auch einige Logos zu sehen gibt, beispielsweise von den Meitinger Ortsverbänden der CSU, der SPD und der JU sowie das Emblem der Freien Wähler, der Frauen-Union der CSU und der Grünen. Die Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden stehen mit auf dem Flyer, hinzu kommen das Cineplex, der Waldkindergarten, das Dominikus-Ringeisen-Werk sowie die VillageBoyz, eine von zwei Musikgruppen. Taylor and the Same ist die zweite Musikgruppe, berichtet die Organisatorin der Veranstalterin Christina Schmitt und verrät auch, dass die Flamingos for Handicap an ihrem Foodtruck Bratwürste für einen guten Zweck verkaufen werden.

