Johannifeuer : In Meitingen wurde der längste Tag des Jahres gefeiert

Ab jetzt werden die Tage wieder kürzer. Beim Johannifeuer in Meitingen wurde in der lauen Sommernacht am Samstag eine Sonnwendfeier gefeiert. Die musikalische Umrahmung übernahm die SGL-Kapelle und der Musikverein Öflingen.

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonnenwende Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonnwendfeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis