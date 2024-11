Jugend der SGL Kapelle füllt Bürgersaal

Die Jugendorchester der SGL Kapelle luden wieder zum jährlichen Kaffeekonzert in den Meitinger Bürgersaal ein. Das Publikum im voll besetzten Saal war begeistert von den musikalischen Darbietungen der jungen Musikantinnen und Musikanten. Zunächst startete das Vororchester unter der Leitung von Birgit Thanner. Mit mittlerweile 28 Mitwirkenden im Alter von acht bis 13 Jahren zeigten die Jungen und Mädchen ihr Können mit bekannten Melodien wie „Ode an die Freude“ oder „Old Mc Donalds“. Erst nach einer vom Publikum unter großem Applaus geforderten Zugabe durften sie die Bühne verlassen. Ebenfalls unter der Stabführung von Birgit Thanner bot die Jugendkapelle anschließend für den Rest des Nachmittags ein abwechslungsreiches Programm. Dabei luden Stücke wie „Disco Lives“, „Viva la Viva“ oder „The Best Of Glee“ zum Mitsingen ein. Mit „Sihahamba“ wurden die Zuhörer gedanklich nach Afrika entführt. Das Publikum belohnte die 25 jungen Talente im Alter von zehn bis 22 Jahren mit anhaltendem Applaus und verlangte noch eine Zugabe. Neben der Musik sorgte auch die kulinarische Begleitung für gute Stimmung. Eine reich gedeckte Kuchentafel bot eine große Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und Torten. Ein großer Dank galt am Ende des Konzerts nicht nur den Musikerinnen und Musikern, sondern auch den vielen Helfern im Hintergrund.

