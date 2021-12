Franziska Hochmair und Fabian Mehring haben geheiratet

Ehen werden dem Sprichwort nach im Himmel geschlossen. Im richtigen Leben haben sie aber auch mal im Parteibüro ihren Ursprung.

Politik kann vieles - auch Ehen stiften. Der Beweis: Geheiratet haben jetzt in Kloster Holzen Franziska Hochmair und der Meitinger Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (beide FW, beide 32 Jahre alt). Als Standesbeamter fungierte in der alten Bibliothek von Kloster Holzen Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz (ebenfalls FW)

Kunz war früher Büroleiter von Mehring und wird - falls es die Pandemie erlaubt- bei der kirchlichen Hochzeit im Mai Mehrings Trauzeuge sein. Dann soll es auch eine große Feier geben.

Markus Söder gratuliert zur Hochzeit

Nach der standesamtlichen Trauung in Holzen gab es noch ein festliches Abendessen in der Jägerstube des Klosters und einen Umtrunk bei den Mehrings. Inzwischen hat sich das Ehepaar in den Bayerischen Wald für ein paar Flittertage zurückgezogen - dort gab es am Montag Sonne, Schnee und blauen Himmel pur. Gratulationen kamen natürlich von Freunden und Wegbegleitern sowie von Ministerpäsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU). Die entferntesten Hochzeitsgrüße kamen aus Kenia, Hintergrund ist die Klimapartnerschaft Gersthofens mit Baringo County, die Mehring unterstützt. "Darüber haben wir uns besonders gefreut", so der Bräutigam gegenüber unserer Redaktion.

Mehrings Frau Franziska stammt aus Friedberg und arbeitet derzeit in einer Unternehmensberatung. Innerhalb der Freien Wähler hatte sie schon verschiedene Funktionen inne, derzeit ist sie im Kreisverband Augsburg-Land Geschäftsführerin und Schatzmeisterin, spielt obendrein Handball in Haunstetten.

Kennengelernt haben sich die beiden während des gemeinsamen Studiums (Politikwissenschaft), ein Paar wurde erst später aus ihnen. Franziska Hochmair und Fabian Mehring arbeiteten beide eine Zeit lang gemeinsam im Büro des FW-Abgeordneten Johann Häusler.

