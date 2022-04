Maifeier in Meitingen: Premiere mit zwei Jahren Verspätung

Am Samstag geht die Veranstaltung erstmals unter der Regie des Kulturvereins Meitingen über die Bühne. Der musste alles binnen sechs Wochen stemmen und will vom alten Ärger nichts mehr wissen.

Gefällt, geschält, bestückt und aufgestellt. Genau in dieser Reihenfolge kam der Maibaum, der nun den Rathausplatz von Meitingen ziert, am vergangenen Samstag aus dem Wald an seinen Bestimmungsort. Und eben dort wartet der Maibaum nun – erstmals nach der Corona-Pause – wieder auf tanzende Kinder aus den Kindergärten, auf Musikerinnen und Musiker mit ihren Instrumenten und natürlich auf die Meitinger Bürgerinnen und Bürger, die in den letzten Jahren pandemiebedingt auf gemeinsame Feierlichkeiten verzichten mussten. Am Samstag ist es dann ab 15.30 Uhr so weit – dann wird in Meitingen in den Mai getanzt.

Für den Kulturverein Meitingen stand erst Mitte März fest, dass es einen Maibaum geben wird, verrät Schriftführer Ralf Unger auf Nachfrage. Und noch kurzfristiger stand fest, dass es Musik, Tanz, Essen und Getränke geben darf – "dann sind wir losgelaufen". "Wir" steht in diesem Fall für ein Konglomerat von Vereinen, die sich gemeinsam des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im Ort annehmen wollen.

Zum Kulturverein gehören die Sportkegler Meitingen, die Sudetendeutsche Landsmannschaft, die Siedlergemeinschaft Meitingen, das Jugendblasorchester Meitingen, der TSV Meitingen, die Freiwillige Feuerwehr Meitingen, der Schützenverein Edelweiß, der Frauensingkreis, der Tennisclub Meitingen, der Montessori-Förderverein und die Kolpingsfamilie Meitingen. Der Kulturverein Meitingen, der zur Gründung im November 2019 verkündete, dass die Maibaumfeier wieder zum Höhepunkt im örtlichen Veranstaltungskalender werden soll, wurde jedoch pandemiebedingt ausgebremst. Seit der Gründung waren dem Verein veranstaltungstechnisch die Hände gebunden.

Das Programm der Maifeier in Meitingen

Nun musste es mit der Organisation der Maifeier, die am Samstag stattfinden wird, schnell gehen. "Alle haben sich gefreut", berichtet Unger und erklärt, wie nach und nach das Festprogramm auf die Beine gestellt wurde. Und das sieht so aus: Nach der Eröffnungsrede um 15.30 Uhr gehört den Kindern des Kindergartens in der Gartenstraße die Bühne rund um den Maibaum. Anschließend begleiten die Musiker der SGL-Werkskapelle und des Jugendblasorchesters Kaffee und Kuchen, Kinderschminken und das Herumtollen auf der Hüpfburg. Um 17.30 Uhr tanzen die Kinder des Montessori-Kindergartens. Auch der Männergesangsverein hat eine Darbietung geplant. Ab 18.30 Uhr wird's weiterhin musikalisch mit den Meitinger Musikerinnen und Musikern. Für das leibliche Wohl sorgen der TSV und die Siedlergemeinschaft Meitingen mit Getränken und Bratwürsten.

Von den alten Kamellen, die vor der Pandemie und damit auch vor der Gründung des Kulturvereins die Vorfreude auf den 1. Mai in so manchem Jahr trübten – von geklauten Bäumen, die nicht ausgelöst wurden, der Absage der Maifeier und trostlos dreinhängenden "Schandbäumen" – will die Vorstandschaft des Kulturvereins heute nichts mehr wissen. Stattdessen freut sich der Schriftführer des Kulturvereins darüber, dass der Verein nun etwas tun darf und wirbt: "Wer mitmachen möchte, darf sich gerne melden."

Auch im Nachbarort Westendorf wird in den Mai gefeiert: Am Samstagnachmittag wird ab 16.30 Uhr der Maibaum auf dem Dorfplatz in Westendorf aufgestellt. Der Schützenverein Tell Westendorf sorgt dafür, dass das Schmuckstück festlich geschmückt an seinen Bestimmungsort kommt. Steht der Baum, werden die Kinder der Kindertagesstätte St. Georg Westendorf ihren Tanz in den Mai aufführen. Im Anschluss an die Feierlichkeiten am Dorfplatz ist ein gemütliches Beisammensein bei der Feuerwehr geplant.