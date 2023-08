Marktgemeinderat besichtigt Meitinger Baustellen

Marktgemeinderäte der Freien Wähler nutzen Sommerpause für eine Tour durch Meitingen. Diese Dinge fielen ihnen bei dieser Fahrt besonders auf.

Für eine „Fraktions-Radltour“ haben die Marktgemeinderäte der Freien Wähler die Ruhewochen während der kommunalpolitischen Sommerpause genutzt. Meitingens dritter Bürgermeister Rudi Helfert und Fraktionschef Robert Hecht hatten dazu ihre FW-Ratskollegen zur Besichtigungs- und Informationstour auf Fahrrädern durch Meitingen alle fünf Ortsteile eingeladen, um sich ein Bild über den Stand derzeitiger Bauobjekte in der Marktgemeinde zu machen.

Die Fahrt begann am Meitinger Rathausplatz und führte zuerst zu einigen von Bürgerinnen und Bürgern beanstandeten Engstellen in den Meitinger „Gässelchen“, die besonders bei Menschen mit Handicap, Radfahrern und Familien mit Kinderwägen auf Widerstand stoßen. Anschließend wurde der Fortschritt beim Bau der Container für die Meitinger Grundschule besichtigt, ehe die Hallenbaumaß-nahmen in der neuen Marie-Juchacz-Straße begutachtet wurden.

Auch die Waltershofer Lärmschutzwand war Ziel

Ein weiteres Ziel der Radlergruppe war die neue Lärmschutzwand bei Waltershofen. Von dort ging es weiter in den am höchsten gelegenen Meitinger Ortsteil Langenreichen, in dem die stillgelegte Lehmgrube sowie der entstehende Hochwasserschutz im Osten des Dorfes besichtigt wurden. Zurück im „Flachland“ machte man sich ein Bild von der Erlinger Ortsmitte, die vor größeren Veränderungen steht.

Herbertshofen war anschließend das letzte Ziel der Besichtigungstour. Im südlichsten Ortsteil der Marktgemeinde machten sich die Gemeinderäte ein Bild vom Wachstumsstand der neu angepflanzten Ausgleichsfläche für den Lohwald und besichtigten die Fläche für die westlich der Bahnlinie entstehende Photovoltaikanlage. Über die gesammelten Eindrücke bei den begutachteten Projekten wurde abschließend im Meitinger Restaurant Kreta in geselliger Runde noch diskutiert.

Lesen Sie dazu auch