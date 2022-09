Auf der Mega 2022 präsentiert sich das Gewerbe in Meitingen

Die große Gewerbeausstellung im nördlichen Landkreis findet nach langer Corona-Pause wieder statt. Was auf der riesigen Messe geboten ist und welche Neuheiten die Besucher erwarten.

Eigentlich findet die Mega alle zwei Jahre statt. Doch wegen Corona blieb der Ansturm auf die Gewerbeschau zuletzt aus. Nun stellen sich die Betriebe aus dem nördlichen Landkreis wieder vor. Tausende Besucher werden auf der großen Messe erwartet. Sie können sich auf einige Neuheiten einstellen.

Welche Firmen sich auf der Mega 2022 präsentieren

Einiges bleibt aber auch beim Alten. Etwa, dass der Markt Meitingen die Schirmherrschaft übernimmt, die Brauerei Kühbach der Hauptsponsor ist und dass es am Sonntag eine Oldtimerausstellung gibt. „Wir rechnen mit 100 Fahrzeugen“, sagt Klaus Dieter Jäger. Der Vater von Martin Jäger, Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft (WG), habe sich weitestgehend aus den Planungen herausgehalten, berichtet er – stellvertretend, quasi als Urlaubsvertretung für seinen Sohn. Viel Verständnis bringt Jäger dafür auf, dass so mancher Handwerker bei der diesjährigen Mega nicht als Aussteller mit von der Partie ist. Der Arbeitsaufwand für einen zweitägigen Messebesuch sei enorm hoch. Und in Anbetracht voller Auftragsbücher und der ohnehin schon hohen Nachfrage, die kaum mit dem Personal zu stemmen sei, sei es nur verständlich, dass manch ein Handwerksbetrieb von einem Messestand auf der Mega abgesehen hat.

Die Oldtimer ziehen bei der Mega traditionell die Blicke auf sich. Foto: Marcus Merk

Warum das Zelt auf der Mega 2022 kleiner ist als üblich

Meitingens Bürgermeister Michael Higl erwartet auch, dass sich die Mega in diesem Jahr mit einem anderen Gesicht präsentieren wird, „was für die Besucherinnen und Besucher in jedem Fall interessant sein dürfte." Wer die Mega kennt, dürfte auf der Schlosswiese in Meitingen bereits bemerkt haben, dass das Zelt in diesem Jahr kleiner ausfällt. Das hänge mit der geringeren Nachfrage nach Standplätzen im Zelt zusammen, argumentiert Higl. Viele Aussteller seien nach wie vor vorsichtig mit Blick auf das Coronavirus.

Simon Leser von der Firma Laiza Veranstaltungen aus Ehingen, der kurzfristig eingesprungen ist, als klar wurde, dass der bisherige Messe-Organisator nicht mehr im Boot ist, nennt hingegen einen anderen Grund für die geringere Nachfrage im Messezelt: Der Außenbereich sei günstiger, aber auch riskanter mit Blick auf das Wetter. Die Aussteller, etwa 70 an der Zahl, verteilen sich etwa zu gleichen Teilen im Außen- und Innenbereich, berichtet Leser. Dank einiger Aussteller aus den Bereichen Haus und Garten und erneuerbare Energien sowie einigen Messeteilnehmern aus dem Bereich Sport, Gesundheit und Fitness können sich die Besucherinnen und Besucher am Wochenende auf ein breites Themenspektrum freuen. Bis zu 100 Ausstellerinnen und Aussteller waren in der Vergangenheit zur Mega angetreten und hatten ein Publikum von 15.000 bis 20.000 Besucher an zwei Tagen zur größten Gewerbeschau in Nordschwaben gelockt. Neben den Ständen der Aussteller gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Bierkistenklettern, Tischtennis oder einem Biergarten.

Markt Meitingen will auf der Mega neue Mitarbeiter finden

Am Stand des Marktes Meitingen stellt das Quartiersmanagement das Angebot und die Aktivitäten der Gemeinde vor. Und die Gemeinde präsentiert sich als Arbeitgeber, zeigt Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. Zum Beispiel für Fachkräfte im Wasserwerk, in der Kläranlage, in Krippen, Kindergärten, Hort und Verwaltung sowie im Freibad. Auch andere Unternehmen wollen sich auf der Mega am kommenden Wochenende gezielt als Arbeitgeber präsentieren, weiß Messe-Organisator Leser aus Gesprächen mit den Ausstellern.

