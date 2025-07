Mittelschüler schnuppern in die Praxis

Seit vielen Jahren organisiert der Förderverein der Mittelschule Meitingen den Berufsinformationstag. In zahlreichen Ausbildungsberufen erteilten die anwesenden Firmen, Handwerksbetriebe und Fachschulen gerne und bereitwillig Auskunft. Sogar Praktika konnten vermittelt werden. Für die Schüler der achten und neunten Klassen war der Besuch verpflichtend, die Siebtklässler konnten in Begleitung eines Elternteils teilnehmen, auch die Zehntklässler, die auf Stellensuche sind, waren gern gesehene Gäste. Die berufliche Orientierung eines jungen Menschen setzt immer wieder auch das Interesse der Eltern voraus. „Wir hoffen durch diesen Berufsinformationstag die Schülerinnen und Schüler aktiv bei ihrer Berufsfindung unterstützen zu können“, so die Schulleiter Uwe Seifferer und Stefanie Klein. An der Mittelschule Meitingen gibt es immer wieder Projekte und Aktionen, die den Jugendlichen zu einem erfolgreichen Eintritt in das bevorstehende Berufsleben verhelfen sollen. Rektor Uwe Seifferer bedankte sich bei allen teilnehmenden Firmen, Betrieben und Schulen. Die Fachschaft Soziales war zusammen mit dem Förderverein und dem Elternbeirat für die Bewirtung der Gäste zuständig.

Rosmarie Gumpp

Meitingen

Berufsinformationstag