Die Mittelschule Meitingen begrüßt neuen Schulleiter

Zahlreich folgten die Mitglieder der Schulgemeinschaft und die Partner der Mittelschule Meitingen der Einladung zur Einführung des neuen Rektors Uwe Seifferer. In der geschmückten Mensa begrüßte der neue Schulleiter seine Gäste. Ihm war es ein Anliegen, sich dem umfassenden Netzwerk der Mittelschule Meitingen vorzustellen.

Uwe Seifferer kam als Lehramtsanwärter 1993 an die Grundschule nach Meitingen, war nach bestandenem 2. Lehramtsexamen in Neu-Ulm und unterrichtete dann viele Jahre an der Grund- und Mittelschule in Zusmarshausen. Dort wechselte er freiwillig in die Mittelschule, musste sich dafür aber in einer weiteren Prüfung bei der Regierung von Schwaben qualifizieren. „Nach Stationen als Schulleiter in Emersacker und zuletzt zwölf Jahre in Thierhaupten, in denen überwiegend mein Herz für die Grundschule schlagen durfte, freue ich mich sehr, dass nun mein zweites Herz hier in der Mittelschule Meitingen zum Tragen kommt.“

Bürgermeister Michael Higl gratulierte Uwe Seifferer zur neuen Aufgabe in Meitingen

Dank ging an Seifferers Vorgänger Peter Reithmeir, „der mir eine wohl bestellte Schule hinterließ mit einem tragfähigen und stabilen Fundament.“ Ein Fokus der Mittelschule ist die Berufsorientierung, die im Laufe der Schuljahre immer mehr an Intensität gewinnt. Eine große Zahl von Betrieben aus den Orten des Schulverbandes übernehmen gerne die Absolventinnen und Absolventen in Ausbildungsverhältnisse. Großes Lob kommt hierbei auch dem Förderverein der Mittelschule zugute, der seit über 20 Jahren jährlich einen Berufsinformationstag erfolgreich auf die Beine stellt.

Gratulation zur neuen Aufgabe übermittelte auch Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Dr. Michael Higl, der mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Schulsprengels anwesend war. „Wir kommen immer wieder gerne in die Mittelschule Meitingen.“ Gesanglich erfreuten die Lehrkräfte Andrea Halder, Elisabeth Spanier und Klaus Edenhofer sowie der Diplomsozialpädagoge Matthias Paesler mit mehreren Liedern.