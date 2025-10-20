Neun neue Maschinisten im KBM Bereich 10

Nach drei Wochen Ausbildung beim Maschinistenlehrgang bei der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen konnten neun Teilnehmer nach bestandener Prüfung ihr Lehrgangszeugnis entgegennehmen. Inhalt des Lehrgangs waren Rechtsvorschriften für den Straßenverkehr sowie eine theoretische und praktische Ausbildung an Fahrzeugen und Geräten. Bürgermeister Rudolf Helfert, erster Kommandant Markus Schmidt und Lehrgangsleiter Anton Kraus bedankten sich für das Engament und die stete Bereitschaft in Notfällen für die Gesellschaft einzustehen. Kraus bedankte sich auch bei Helfert in Vertretung den Markt Meitingen und bei Markus Schmidt für die Feuerwehr Meitingen und bei allen Ausbildern für die stetige Unterstützung bei allen Ausbildungsveranstaltungen. Denn: Es brauche gut ausgebildetes Personal, wie Kraus sagte, welches die nicht immer billigen Gerätschaften der Feuerwehren sicher und effizent einsetzen kann.

Simulator erstmals getestet

Beim Lehrgang kam erstmals der vom Landkreis Augsburg beschaffte „Schlauchstreckensimulator“ zum Einsatz. Mit ihm benötigt man nicht mehr wie früher bis zu 2000 Meter lange Schläuche (80 B-Rollschläuche), sondern nur noch maximal 8 B-Rollschläuche, was den Materialaufwand für die Ausbildung deutlich reduziert. Der Simulator hat aber noch einen weiteren Vorteil. An ihm können alle Szenarien durchgespielt werden. Ausbilder und Lehrgangsteilnehmer waren überzeugt und voll des Lobs. Folgende Feuerwehrkameraden haben am Lehrgang mit Erfolg teilgenommen: Jakob Lehmann, Thomas Mair (Affaltern), Manuel Kraus, Xaver Sinninger, Rainer Würz (Biberbach), Maximillian Deller, Nico Wirkner (Erlingen), Carlo Rösler (Meitingen und Markus Stix (WF SGL Carbon). Nach der Zeugnisübergabe wurden alle vom Markt Meitingen noch zu einer Brotzeit eingeladen.

