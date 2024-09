Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der B2

Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntagabend zu einer Unfallflucht auf der B2. Auf Höhe von Meitingen in Fahrtrichtung Augsburg soll ein Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen 21-Jährigen überholt haben. Der junge Mann musste mit seinem Wagen laut Polizei nach rechts ausweichen und streifte dabei mit seinem Wagen die Leitplanke. Der Verursacher flüchtete. Der Sachschaden bewegt sich laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B2 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis