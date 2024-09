Mit Schnittwunden im Gesicht und einer Gehirnerschütterung kam ein 18-Jähriger nach einem Unfall in Meitingen ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, war er am Freitag gegen 17.20 Uhr auf der Hauptstraße in Meitingen unterwegs. Dort übersah der 18-Jährige offenbar das Auto einer 44-Jährigen und krachte mit seinem Rad in das Heck des Autos. (kinp)

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schnittwunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis