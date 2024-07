Die Schloßstraße ist während des Meitinger Sommerfests gesperrt

Wegen des Meitinger Sommerfests am Freitag, 19. Juli, wird ab 12 Uhr bis einschließlich Samstag, 20. Juli, 3 Uhr, die Schloßstraße gesperrt. Das betrifft den Bereich zwischen der Tiergarage und dem Bürgersaal. Ab Samstagmorgen ist die Zufahrt zu den Geschäften in der Schloßstraße wieder ungehindert möglich. Es kann zu Teilsperrungen und Behinderungen in der Einfahrt zum Pouzauges Ring kommen. Außerdem müssen die Parkbuchten bis spätestens 12 Uhr am Freitag geräumt werden, um die Aufbauarbeiten nicht zu verzögern. Zudem bleibt am Freitag die Bücherei geschlossen. (diba)

