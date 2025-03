SGL Kapelle belebt das kulturelle und musikalische Leben in Meitingen

Bei der diesjährigen Hauptversammlung der SGL-Kapelle konnte Vorstand Ulrich Riemensperger neben zahlreichen Vereinsmitgliedern auch die Ehrenmitglieder Adolf Bier und Wolfgang Weinmüller, die Zweiter Bürgermeisterin Claudia Riemensperger und die Marktgemeinderäte Anton Büchele und Anton Kraus begrüßen. Ansonsten wurde durch die beiden stellvertretenden Vorstände Ulrich Spiegel und Tim Moderer im Rückblick ein straff gefülltes Vereinsjahr 2024 aufgezeigt.

Rückblick auf ein erfolgreiches Vereinsjahr

Neben den vereinseigenen Konzerten im Frühjahr, dem Böhmischen Abend mit der Schweizer Blaskapelle Lublaska und dem adventlichen Kirchenkonzert wurden 18 Auftritte in Bierzelten, bei Festen oder Umzügen verzeichnet. Selbstverständlich sei für die SGL-Kapelle die kostenlose Mitgestaltung von Festen der Marktgemeinde oder der Meitinger Kirchenpfarreien gewesen, die einen festen Platz im Jahresverlauf des Vereins einnehmen. Als herausragend schilderten die beiden Vorstände die Konzertreisen zur Grünen Woche nach Berlin und nach Öflingen sowie zum Bezirksmusikfest in Dinkelscherben mit Besuch beim Fäaschtbänkler-Konzert. Auch die musikalische Gestaltung der freien Trauung von Dirigentin Birgit Thanner und Ihrem Mann Ulrich blieb nicht unerwähnt. Trotz des Musikheimbaus „Haus für Musik und Kultur“ neben der Meitinger Sporthalle, das mit großer finanzieller Herausforderung in den letzten Jahren den Musikern und Vereinsmitgliedern viel Freizeit gekostet hatte, konnte Kassiererin Anna Träger über einen soliden Kassenstand berichten.

Wechsel in der Vorstandschaft

Nach 13 Jahren Vorstandstätigkeit, sieben Jahre davon als Jugendleiter, legte Johannes Stuhler aus persönlichen Gründen sein Amt nieder. In einem ausführlichen Resümee blickte der engagierte Jugendleiter auf eine kontinuierlich wachsende Jugendarbeit im Verein zurück. Derzeit sind 129 Kinder und Jugendliche in musikalischer Ausbildung bzw. in den unterschiedlichen Gruppierungen von Musikalischer Früherziehung bis zur Jugendkapelle aktiv. „Der gute Kontakt zu unseren Ausbildern, die Organisation von Bläserprüfungen, Koordination von Auftritten in Absprache mit den Dirigentinnen sowie außermusikalischen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit Eltern zeigt, wieviel Herzblut unser scheidender Jugendleiter in seine Arbeit gesteckt hat“, lobte Ulrich Riemensperger. Unter dankenden anhaltendem Applaus überreichte der Vorsitzenden dem langjährigen Jugendleiter als Anerkennung und Dankeschön für seine vorbildliche Mitarbeit im Vorstandskreis einen Brotzeitkorb. In der folgenden Nachwahl des Jugendleiters wurde Manuel Schaffer von der Versammlung einstimmig gewählt. Ausgezeichnet wurden für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit von der Vorstandschaft Maria Wagner, Claudia Riemensperger Angela Träger und Marco Barnickel ausgezeichnet.

Die nächsten Termine

Auch 2025 plant die SGL-Kapelle zahlreiche musikalische Aktivitäten, die das musikalische und gesellschaftliche Leben in und um Meitingen bereichern sollen. Am Samstag, 29. März, findet um 19 Uhr das Jahreskonzert in der Mittelschulturnhalle in Meitingen statt, bei dem sich das Vororchester, die Jugendkapelle und die Werkskapelle präsentieren werden. Und schon jetzt der Hinweis auf die Sonnwendfeier am 21. Juni auf dem Rathausplatz an der Schlossstraße. Es gastieren die Musikanten aus Öflingen in der Marktgemeinde. Die Gastkapelle hat ihre Wurzeln im Südschwarzwald am Ausgang des Wehratals , nahe von Basel am Hochrhein. Für die Gäste sucht die Meitinger Kapelle Quartiere für zwei Übernachtungen. Wer Platz hat und die SGL-Kappelle unterstützen möchte, schickt eine E-Mail an info@sgl-kapelle.de.

