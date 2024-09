Sortierter Kleidungsflohmarkt

Ob kuschelige Socken, Mantel oder warme Mütze, der sortierte Kleidungsflohmarkt des Montessori-Fördervereins Meitingen bietet Besucherinnen und Besuchern am Samstag, 28. September, wieder ein vielfältiges Angebot. In der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle in Meitingen, Werner-von-Siemens-Straße 2, verkaufen die Ehrenamtlichen des Montessori-Fördervereins von 11 bis 13 Uhr auf Kommission wieder Shirts, Kleider, Pullis, Jacken, Matsch- und Winterkleidung, Schuhe, Mützen und vieles mehr. Wer möchte, kann für die angebotenen Kuchen zum Mitnehmen seine eigene Dose mitbringen. Schwangere können den Flohmarkt bereits ab 10.30 Uhr besuchen. Im Malbereich dürfen Kinder kreativ werden. Kurzentschlossene Verkäuferinnen und Verkäufer melden sich über die Basarlino-App oder die Online-Version unter dem Link basarlino.de/IY90 an. Die Ehrenamtlichen nehmen die Verkaufsartikel am Freitag und am Samstagmorgen entgegen. Bei Fragen steht das Flohmarktteam sowohl über Basarlino als auch unter flohmarkt@montessori-meitingen.de zur Verfügung. (AZ)