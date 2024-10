Totalschaden nach Unfall in Meitingen

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hat sich am Freitag in Meitingen ein Unfall ereignet. Demnach befuhr eine 62-Jährige um 15.30 Uhr mit ihrem Auto die Raiffeisenstraße in südlicher Richtung. An der Einmündung zur Erlinger Straße übersah sie den Wagen einer vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro. Der Pkw der 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (corh)

