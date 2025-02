Verein Dachskinder startet neues Projekt

Der Verein Dachskinder setzt sich seit vielen Jahren mit Herz und Engagement für Familien mit schwerstmehrfachbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. In der täglichen Arbeit mit den betroffenen Familien hat sich gezeigt, dass diese oft mehr Unterstützung als die reguläre Entlastungspflege benötigen. „Deshalb möchten wir den Familien zukünftig eine Samstagsbetreuung anbieten, damit sie sich einmal im Monat ‚freinehmen‘, ein wenig Kraft tanken und eine kleine Auszeit im belastenden Pflegealltag nehmen können“, erklärt Angela Jerabeck, die Vorsitzende des Vereins.

Die Samstagsbetreuung wird an festen Terminen einmal im Monat stattfinden und bietet den Familien die Gewissheit, dass ihre Kinder in guten Händen sind. Bis zu sechs Kinder werden an diesen Tagen von drei qualifizierten Fachkräften betreut. „Es ist uns wichtig, dass die Kinder in einer guten Umgebung mit gutem Fachpersonal betreut werden“, so Jerabeck. Die Mitarbeiter des Vereins seien bestens geschult und brächten viel Fachwissen mit. Besonders die Kinderkrankenschwestern, die Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit schwersten Erkrankungen hätten, sowie die pädagogischen Fachkräfte würden den Kindern beispielsweise auch durch Ausflüge oder Spaziergänge die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Die Betreuung findet in den barrierefreien Räumen des Dominikus-Ringeisen-Werkes in Meitingen statt. Momentan sind noch Plätze frei. Interessierte Eltern können sich unter der Telefonnummer 08271/4264006 informieren und ihr Kind anmelden.

