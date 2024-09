Vortag über finanzielle und Alltagsunterstützung

Die FamilienAuszeit Meitingen der Katholischen Erwachsenenbildung der Landkreise Augsburg und Neu-Ulm veranstaltet einen Vortrag. Dieser richtet sich an Familien mit beeinträchtigten Kindern. Er dauert am Sonntag, 6. Oktober, von 14 bis 16 Uhr und hat das Motto „Finanzielle & Alltagsunterstützung“. Referentin Stefanie Glink spricht im evangelischen Gemeindezentrum in der Meitinger St-Johannesstraße 6 über Anträge, Hilfseinrichtungen und mehr. Für Kinder ist mit dem Basteln von Musikinstrumenten unter der Leitung von Bianca und Christine (SGL Flötenmäuse), einem Spieltreff für Geschwisterkinder (im Jugendzentrum) sowie mit Vorlesungen von Elke Eser von der Meitinger Buchhandlung bestens gesorgt. Beim gemeinsamen Austausch gibt es Kaffee und Kuchen. Um Anmeldungen bis 2. Oktober wird unterkeb-landkreis-augsburg.de oder per E-Mail an keb.ldkr-augsburg@bistum-augsburg.de gebeten. Die Veranstaltung ist kostenfrei. (AZ)

