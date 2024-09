Weihnachtsgeschenke für Osteuropa werden gesammelt

Das Gemeinschaftsbüro von Staatsminister Fabian Mehring und Landtagsabgeordneter Marina Jakob unterstützt erneut die Weihnachtsaktion „Geschenk mit Herz“ des Vereins Humedica. Im Rahmen der Aktion werden Schuhkartons mit schönen und nützlichen Dingen gepackt, um Kindern in Osteuropa zu Weihnachten eine Freude zu machen. „Auch in diesem Jahr möchten wir die Aktion unterstützen, in dem wir als Sammelstelle für die Päckchen gemeldet sind“, erklärt Digitalminister Mehring. Landtagsabgeordnete Jakob, die vor einigen Jahren als Mitarbeiterin die Sammelstelle eingerichtet hat, freut sich über den Zuspruch der Aktion. Wie der Karton auszusehen hat und was darin Platz finden darf, erfährt man auf www.humdecia.org/packanleitung oder auf Flyern, die im Büro ausliegen. Von Montag, 14. Oktober, bis Montag, 11. November, können die Pakete im Stimmkreisbüro der Freien Wähler, Schloßstraße 2c, Meitingen, abgegeben werden. (AZ)

