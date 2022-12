Wohnungsbaugesellschaft hat mehr als 200 Wohnungen

Plus Die WBG und das Wasserwerk haben ihre Jahresberichte vorgestellt. Während die WBG weitere Bauvorhaben anpeilt, bekommt das Werk einen Werksleiter.

Stabile Verhältnisse bei der Meitinger Wohnungsbaugesellschaft und Neuausrichtung der Führungsspitze beim kommunalen Wasserwerk wegen wachsender Aufgaben: Dieses Bild zeigte sich bei den aktuellen Jahresberichten beider Verbände, die in Zusammenhang mit der Beschlussfassung des Meitinger Haushalts zu hören waren.